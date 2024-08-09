Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» совершенствуется шаг за шагом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пятничной пресс-конференции ответил на вопрос о важности матча против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

«Это важный матч, ведь это финал против «Манчестер Юнайтед». Они сейчас стараются совершенствоваться и делают это шаг за шагом. Нам важно увидеть, как наши молодые игроки покажут себя на самой большой сцене. Мы проверим это», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч Суперкубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит 10 августа в 17:00 по московскому времени.