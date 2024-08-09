Гвардиола ответил на вопрос о готовности «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, насколько его команда готова к матчу Суперкубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Как известно, ещё не все футболисты вернулись в расположение «горожан» после затянувшихся отпусков, связанных с чемпионатом Европы.

«Мы постарались дать футболистам как можно больше времени на отдых. Мы хотели бы дать им ещё больше времени. Все игроки вернулись, а игроки сборной Англии и Родри вернутся на следующей неделе. Сейчас я не хочу думать о расписании игр», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» стартует 10 августа в 17:00 по московскому времени.