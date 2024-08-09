Гвардиола заявил, что может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника сборной Англии.

— Мне нужно решить, чем я хочу дальше заниматься в жизни. Я могу остаться в «Манчестер Сити», могу возглавить сборную, но сейчас я здесь и очень жду начала нового сезона, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, испанский специалист работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующий трудовой договор тренера с «горожанами» рассчитан до середины 2025 года.

Ранее Гвардиола не исключил, что покинет «Манчестер Сити» после окончания контракта.