У Гвардиолы спросили о трансфере нового форварда

В ближайшее время нападающий Хулиан Альварес перейдёт из «Манчестер Сити» в «Атлетико». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли клуб искать нового форварда после ухода аргентинца.

«Альварес внёс огромный вклад в наши успехи. Но я много раз говорил, что если футболист хочет уйти, он должен это сделать. Я надеюсь, что в топ-клубе Испании и Европы он сможет найти то, что ищет.

Будет ли «Манчестер Сити» теперь искать нового нападающего на замену? Я пока что не знаю», - сказал Гвардиола.

В субботу, 10 августа, «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.