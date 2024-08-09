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Гвардиола – об Альваресе: «Если игрок недоволен, зачем ему оставаться?»

09 Августа 2024 • 16:26 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал новый комментарий о грядущем переходе нападающего Хулиана Альвареса в «Атлетико».

«Я знаю, что он хотел нового вызова. Он чувствовал или чувствует, что ему это нужно. Я понимаю, что в какие-то важные моменты он думал, что сыграет, но не играл. Я уважаю его решение. Но окончательное решение принимает клуб. Я лишь часть клуба.

Если игрок недоволен, зачем ему оставаться? Если вы верите, что счастье за углом, то нужно пойти туда и посмотреть. Он считает, что его период здесь закончился. Всё в порядке», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес ещё теги
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