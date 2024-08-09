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«Милан» и «Тоттенхэм» почти закрыли трансфер Эмерсона Рояла

09 Августа 2024 • 15:42 Комментировать
Милан
...
Торино
17.08 21:45

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, в настоящий момент клубы обмениваются документами и находятся на финальной стадии трансфера.  

Ранее сообщалось, что покупка Рояла обойдется «Милану» в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразильский защитник появился на поле в 24 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

«Милан» начнет новый сезон домашним матчем против «Торино». Игра первого тура Серии А состоится 17 августа, начало — в 21:45 по мск.

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МИЛАН ТОРИНО
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