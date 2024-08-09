Постекоглу высказался о возможном трансфере Соланке

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Борнмута» Доминика Соланке.

— Могу сказать лишь то, что мы изо всех сил пытаемся найти футболиста на позицию форварда, — приводит слова Постекоглу инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 26-летний Соланке близок к переходу в «Тоттенхэм». Данный трансфер может стать рекордным для «шпор».

В прошлом сезоне Соланке принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 21 мяч и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.