«Манчестер Сити» потерял вингера

Воспитанник «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон перебрался в «Мидлсбро». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Чемпионшипа.

20-летний вингер подписал трудовой договор с новой командой до конца июня 2028 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на продаже Хэмилтона «Манчестер Сити» заработал около четырех миллионов евро. При этом «горожане» сохранили за собой право обратного выкупа футболиста за 12,8 млн евро.

На счету Хэмилтона всего три выхода на поле в составе основной команды «Манчестер Сити» и один забитый мяч.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро.