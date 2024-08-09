Ковачич признался, что ему было тяжело адаптироваться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич рассказал о своей адаптации в команде.

— Начало было трудным для меня. Было несколько неудач. Нелегко так быстро сделать все, о чем просит тренер. Но в процессе начинаешь понимать, что это все имеет большой смысл, — приводит слова Ковачича журналист Джек Гоган.

30-летний Ковачич выступает за «Манчестер Сити» с прошлого лета. За это время он появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Ковачича с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.