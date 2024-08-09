«Кристал Пэлас» ответили на второе предложение «Ньюкасла» по Гехи

«Ньюкасл» работает над трансфером защитника сборной Англии Марка Гехи. Как сообщает Sky Sports, «сороки» сделали уже второе предложение по 24-летнему футболисту. В предложении речь шла примерно о 50 миллионах фунтов (около 58 миллионов евро). Впрочем, «Кристал Пэлас» ответил отказом.

По данным источника, переговоры между «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас» будут продолжаться, и сделка ещё может быть закрыта.

Этим летом Марк Гехи выступил на чемпионате Европы. Защитник поучаствовал во всех матчах «трёх львов», кроме одного, который пропускал из-за перебора жёлтых карточек.