«Манчестер Юнайтед» связался с защитником

«Манчестер Юнайтед» перед стартом нового сезона снова сталкивается с серьёзными кадровыми проблемами в оборонительной линии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Максимо де ла Круса, «красные дьяволы» инициировали контакты с защитником Марио Эрмосо. 29-летний футболист оказался свободным агентом после истечения срока контракта с «Атлетико» этим летом.

Отмечается, что Эрмосо просит у англичан контракт на три сезона с годовой зарплатой в шесть миллионов евро.

В субботу, 10 августа, «Манчестер Юнайтед» проведёт матч против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.