«Ювентус» может купить центрального защитника из АПЛ

Туринский «Ювентус» находится в поисках нового центрального защитника. Напомним, главную цель команды Тьяго Мотты в лице Жана-Клера Тодибо недавно перехватил лондонский «Вест Хэм», который согласовал аренду с обязательством выкупа за 40 миллионов евро.

Как сообщает журналист Мирко ди Натале, «старая синьора» держит у себя в шорт-листе Маркоса Сенеси из английского «Борнмута». Ожидается, что 27-летний аргентинец покинет «вишенок» в это трансферное окно.

Отметим, что по версии «Трансфермаркта» рыночная стоимость Сенеси оценивается в 22 миллиона евро. У игрока есть контракт с «Борнмутом», который истекает летом 2026 года.