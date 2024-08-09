«Реал» не будет покупать защитника сборной Испании

Мадридский «Реал» принял решение не покупать центрального защитника сборной Испании. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, «королевский клуб» передумал приглашать Эмерика Лапорта, который в настоящий момент принадлежит «Аль-Насру».

Источник сообщает, что «Реал» окончательно закрыл двери перед центральным защитником. Лапорт ранее рассматривался «сливочными» в качестве игрока, который способен усилить центр обороны. Тем не менее, руководство решило отказаться от приглашения Эмерика.

Напомним, ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити», но прошлым летом решил перебраться в Саудовскую Аравию.