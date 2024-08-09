«Марсель» готов возобновить переговоры с «Арсеналом» по трансферу Нкетиа

Французский «Марсель» готов возобновить переговоры с «Арсеналом» по трансферу нападающего Эдди Нкетиа. По информации от Sky Sports, «провансальцы» вскоре выйдут на связь с «канонирами».

Между сторонами всё ещё остаются расхождения в оценке стоимости 25-летнего форварда, но участники процесса надеются найти компромисс в ближайшее время. Нкетиа очень нравится главному тренеру «Марселя» Роберто де Дзерби, который ранее работал наставником «Брайтона».

Нкетиа в прошлом сезоне являлся запасным нападающим «Арсенала», но при этом сумел отметиться пятью голами и двумя результативными передачами.