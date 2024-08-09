«Вест Хэм» подписал нового центрального защитника

Лондонский «Вест Хэм» близок к очередному трансферу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцы» полностью согласовали сделку с «Ниццей» по перехожу Жана-Клера Тодибо.

Отмечается, что «Вест Хэм» арендует французского футболиста на один сезон с обязательством выкупа за 40 миллионов евро. Также «Ницца» получит процент от последующей продажи Тодибо.

Напомним, Жан-Клер этим летом являлся одной из главных трансферных целей туринского «Ювентуса». «Старая синьора» была уверена в приглашении француза, но «Вест Хэм» в последний момент ворвался в гонку и перехватил Тодибо.