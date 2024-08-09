«Тоттенхэм» близок к покупке нападающего из другого клуба АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» добился серьёзного прогресса в сделке по трансферу нападающего. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «Борнмут» согласился продать своего форварда Доминика Соланке в стан «шпор».

Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий может обойтись «Тоттенхэму» в 70-80 миллионов евро. Сам Доминик отчаянно хочет перебраться в команду Анге Постекоглу и в настоящий момент уже ведёт переговоры по условиям личного контракта.

В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги воспитанник «Челси» отметился 19 забитыми голами. Ранее Соланке привлекал внимание и других топ-клубов АПЛ, но «Тоттенхэм» проявил наиболее предметный интерес.