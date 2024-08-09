Галено отказал трём клубам АПЛ ради перехода в «Ювентус»

Нападающий «Порту» Вендерсон Галено отказал трём клубам из Английской премьер-лиги ради переезда в итальянскую Серию А. Как сообщает Tuttosport, бразильский футболист решил выбрать вариант с туринским «Ювентусом».

Источник отмечает, что в услугах Вендерсона были заинтересованы такие клубы, как «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Галено предпочёл перейти в «Ювентус», которому ещё предстоит согласовать с «Порту» сумму компенсации за трансфер.

26-летний Галено в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии записал на свой актив 9 голов и 7 результативных передач. Также нападающий забил 5 мячей и отдал 3 ассиста в 7 матчах Лиги чемпионов.