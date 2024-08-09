Омородион будет вторым или третьим выбором Марески на позицию форварда

Нападающий Самюэль Омородион вряд ли будет основным нападающим «Челси» в новом сезоне. Напомним, 20-летний испанец переходит в команду Энцо Марески за 40 миллионов евро из мадридского «Атлетико».

По информации от журналиста Лиама Туоми, Омородион будет вторым или третьим выбором тренера на позицию форварда в новом сезоне. Дело в том, что основным нападающим будет Николас Джексон, но «Челси» также хочет купить Виктора Осимхена из «Наполи», который может вытеснить сенегальца из основы.

Вчера Омородион должен был пройти медосмотр для «Челси» в Париже, где футболист вскоре сыграет за сборную Испании в финале Олимпийских игр против Франции.