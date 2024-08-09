«Барселона» готова пригласить Фелиша только на правах аренды, клуб из АПЛ уверен в трансфере Жоау

Каталонская «Барселона» готова вернуть в свои ряды нападающего Жоау Фелиша, который принадлежит мадридскому «Атлетико». Если верить изданию Sport, «сине-гранатовые» могут провернуть сделку исключительно на правах аренды, как это было в прошлом сезоне.

В то же время источник сообщает, что «Астон Вилла» уверена в трансфере Фелиша на постоянной основе. Приоритетным вариантом для Жоау является переход в «Барселону», но португалец понимает, что сделку будет очень сложно осуществить, так как «Атлетико» не заинтересован в варианте с арендой.

В последнем розыгрыше чемпионата Испании 24-летний Фелиш отметился 7 голами и 3 ассистами в составе «Барселоны».