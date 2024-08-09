Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тодибо выбрал между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»

09 Августа 2024 • 08:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо решил, где продолжит карьеру.

В подписании француза давно заинтересован «Ювентус», и 24-летний игрок ранее даже ответил согласием туринскому гранду, однако «Вест Хэму» удалось выиграть гонку. «Молотобойцы» смогли удовлетворить требования «Ниццы», чего так и не сделали «бьянконери». Теперь переход в «Вест Хэм» одобрил и сам Тодибо, сообщает журналист Санти Ауна. Руководство лондонцев работает над завершением сделки, а «Ювентус» уже переключился на других кандидатов.

Стоимость трансфера Жан-Клера Тодибо в «Вест Хэм» составит порядка 40 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Вест Хэм Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Августа
08:04
Триппьер может сменить «Ньюкасл» на другой английский клуб
00:08
Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»
05 Августа
00:48
Фюллькруг уже в понедельник подпишет контракт с клубом АПЛ
04 Августа
23:28
Хуммельс выбирает между тремя европейскими клубами
03 Августа
23:03
«Вест Хэм» купил лучшего игрока Чемпионшипа за 30 млн евро
31 Июля
23:41
«Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем 4
23:21
«Вест Хэм» согласовал трансфер самого дорогого игрока «Лидса»
27 Июля
22:19
«Атлетико» не получал предложения от «Астон Виллы» по Фелишу 1
26 Июля
22:54
«Манчестер Юнайтед» проведёт новые переговоры с клубом АПЛ по Уан-Биссаке
21 Июля
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12 Июля
22:30
«Аль-Иттихад» предложил 50 млн евро за игрока из АПЛ
04 Июля
01:25
Пакета может неожиданно вернуться на родину
29 Июня
03:54
Коутиньо выбрал новый клуб
25 Июня
05:42
Названа сумма отступных в контракте Кудуса, на которого претендуют топ-клубы
20 Июня
01:57
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ
00:04
Стало известно, какого игрока «Ювентус» включит в сделку по Дугласу Луису вместо Маккенни
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» купил Кёна — источник Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Два игрока не хотят уходить из «Барселоны»
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
08:24 · Англия. Премьер-лига
Тодибо выбрал между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»
08:04 · Англия. Премьер-лига
Триппьер может сменить «Ньюкасл» на другой английский клуб слухи
07:50 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Потенциал «Челси» при Мареске очень высок»
07:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Не все понимают шутки Ковачича»
07:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил перспективы Маунта в «Манчестер Юнайтед»
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Вулверхэмптон» поспорят за форварда «Челси»
06:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» снизил запрос по Нкетиа
06:23 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» решил перехватить цель «Ювентуса» с ценником в 40 млн евро
06:11 · Англия. Премьер-лига
Слот хочет видеть в «Ливерпуле» нового защитника – клуб рассматривает два варианта
02:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» хочет сорвать трансфер Субименди в «Ливерпуль»
02:43 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» считают, что нашли нового Куртуа
02:11 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы больше не интересуются Каземиро
01:26 · Англия. Премьер-лига
Все доходы от матча «Тоттенхэма» с «Баварией» достанутся «шпорам» – названа причина
00:43 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Испании решил перейти в «Ливерпуль»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
00:08 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»
08 Августа
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит «Генку» 20 миллионов евро за 19-летнего вратаря 2
22:55 · Англия. Премьер-лига
Галлас рассказал, почему Лэмпард не подходит сборной Англии
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовит предложение по Ромеро слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» может перебраться в АПЛ слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Альварес подпишет контракт с «Атлетико» слухи
19:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «У Ковачича очень сложно отобрать мяч»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Я хочу прогрессировать»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Манчестер Сити» в Суперкубке
17:17 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон объяснил, почему не принял крупное предложение из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем