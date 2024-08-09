Тодибо выбрал между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо решил, где продолжит карьеру.

В подписании француза давно заинтересован «Ювентус», и 24-летний игрок ранее даже ответил согласием туринскому гранду, однако «Вест Хэму» удалось выиграть гонку. «Молотобойцы» смогли удовлетворить требования «Ниццы», чего так и не сделали «бьянконери». Теперь переход в «Вест Хэм» одобрил и сам Тодибо, сообщает журналист Санти Ауна. Руководство лондонцев работает над завершением сделки, а «Ювентус» уже переключился на других кандидатов.

Стоимость трансфера Жан-Клера Тодибо в «Вест Хэм» составит порядка 40 млн евро.