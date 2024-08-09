Будущее правого защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера остаётся неопределённым.

В прошлом месяце английские СМИ сообщили о готовности 33-летнего игрока покинуть ряды «сорок» в текущее трансферное окно. Интерес к Триппьеру приписывался представителям чемпионата Саудовской Аравии, однако на футболиста есть спрос и в АПЛ. По данным Telegraph, на англичанина претендует «Вест Хэм». «Молотобойцы» могут подписать латераля по сниженной цене, поскольку срок его контракта с «Ньюкаслом» истекает следующим летом.

На счету Кирана Триппьера один забитый гол и 11 ассистов в 39 поединках прошлой кампании.