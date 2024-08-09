Стерлинг: «Потенциал «Челси» при Мареске очень высок»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг высоко оценивает перспективы команды под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Итальянский специалист заменил во главе «синих» Маурисио Почеттино, ушедшего после завершения прошлого сезона. Экс-наставник «Лестера» подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.

«Он пришёл и показал намерение играть в свой футбол. Да, результаты некоторых матчей не радуют глаз, но вы уже можете видеть, как проявляются кое-какие задумки. Это только начало, но наши намерения понятны.

При таком подходе допускаются ошибки на ранних этапах. В некоторых играх это обходится нам дорого, однако мы находимся в процессе освоения нового стиля, быстро учимся.

Скоро стартует Премьер-лига, и я действительно думаю, что впереди нас ждут успешные времена», – проводит официальный сайт «Челси» слова Стерлинга.