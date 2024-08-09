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Стерлинг: «Потенциал «Челси» при Мареске очень высок»

09 Августа 2024 • 07:50 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг высоко оценивает перспективы команды под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Итальянский специалист заменил во главе «синих» Маурисио Почеттино, ушедшего после завершения прошлого сезона. Экс-наставник «Лестера» подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.

«Он пришёл и показал намерение играть в свой футбол. Да, результаты некоторых матчей не радуют глаз, но вы уже можете видеть, как проявляются кое-какие задумки. Это только начало, но наши намерения понятны.

При таком подходе допускаются ошибки на ранних этапах. В некоторых играх это обходится нам дорого, однако мы находимся в процессе освоения нового стиля, быстро учимся.

Скоро стартует Премьер-лига, и я действительно думаю, что впереди нас ждут успешные времена», – проводит официальный сайт «Челси» слова Стерлинга.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Рахим Стерлинг ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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