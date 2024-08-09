Гвардиол: «Не все понимают шутки Ковачича»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол ответил на вопрос о своём одноклубнике и товарище по сборной Хорватии Матео Ковачиче.

Оба хорвата пополнили ряды «горожан» летом прошлого года. В минувшей кампании Гвардиол и Ковачич помогли команде Хосепа Гвардиолы в четвёртый раз подряд завоевать чемпионский титул Премьер-лиги.

«Можно говорить об игровых способностях Ковачича, но я бы хотел отметить его человеческие качества. Я действительно рад, что он выступает со мной в одной команде. Матео – забавный парень. Я считаю так, потому что понимаю его шутки, но некоторые другие ребята их не понимают», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Йошко Гвардиола.