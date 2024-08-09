Тен Хаг оценил перспективы Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от Мэйсона Маунта.

Полузащитник был куплен «красными дьяволами» у «Челси» прошлым летом. Стоимость трансфера составила почти 65 млн евро. Англичанин неудачно провёл дебютную кампанию в составе манкунианцев, пропустив большую часть матчей из-за травм.

«Мы знаем, что Маунт – игрок высокого уровня. Прошлый сезон сложился для него очень плохо из-за всех травм, и сейчас мы очень довольны тем, как он провёл предсезонку. Уверен, он способен на многое», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.

На счету Маунта один забитый гол и одна результативная передача в 20 поединках за «Манчестер Юнайтед».