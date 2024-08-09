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Тен Хаг оценил перспективы Маунта в «Манчестер Юнайтед»

09 Августа 2024 • 07:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 5.00 X 4.80 2 1.60
10.08 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от Мэйсона Маунта.

Полузащитник был куплен «красными дьяволами» у «Челси» прошлым летом. Стоимость трансфера составила почти 65 млн евро. Англичанин неудачно провёл дебютную кампанию в составе манкунианцев, пропустив большую часть матчей из-за травм.

«Мы знаем, что Маунт – игрок высокого уровня. Прошлый сезон сложился для него очень плохо из-за всех травм, и сейчас мы очень довольны тем, как он провёл предсезонку. Уверен, он способен на многое», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.

На счету Маунта один забитый гол и одна результативная передача в 20 поединках за «Манчестер Юнайтед».

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02:11 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы больше не интересуются Каземиро
01:26 · Англия. Премьер-лига
Все доходы от матча «Тоттенхэма» с «Баварией» достанутся «шпорам» – названа причина
00:43 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Испании решил перейти в «Ливерпуль»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
00:08 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»
08 Августа
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит «Генку» 20 миллионов евро за 19-летнего вратаря 2
22:55 · Англия. Премьер-лига
Галлас рассказал, почему Лэмпард не подходит сборной Англии
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовит предложение по Ромеро слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» может перебраться в АПЛ слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Альварес подпишет контракт с «Атлетико» слухи
19:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «У Ковачича очень сложно отобрать мяч»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Я хочу прогрессировать»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Манчестер Сити» в Суперкубке
17:17 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон объяснил, почему не принял крупное предложение из Саудовской Аравии
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