«Эвертон» и «Вулверхэмптон» поспорят за форварда «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Броя заинтересовал другие клубы Английской премьер-лиги.

Албанский футболист, как ожидается, в скором времени покинет лондонский клуб – главный тренер Энцо Мареска не видит для него места в составе. Согласно сведениям Transfer News Central, ссылающегося на MailSport, возможность подписания 22-летнего игрока рассматривают «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Армандо Броя не забил ни одного гола, проведя восемь матчей за «Фулхэм» в период аренды. Форвард представлял цвета «дачников» во второй половине прошедшего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брои в 22 млн евро.