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«Арсенал» снизил запрос по Нкетиа

09 Августа 2024 • 06:33 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Лондонский «Арсенал» готов пойти на уступки потенциальным покупателям нападающего Эдди Нкетиа.

Главным претендентом на 25-летнего футболиста считается «Марсель». «Канониры» запрашивали за форварда порядка 35 млн евро, и французский клуб не выразил готовность удовлетворить такое требование.

Как информирует журналист Фабрис Хокинс, «провансальцы» потерпели неудачу в попытках приобрести Элье Ваи из «Ланса», поэтому возвращаются в гонку за Нкетиа. «Арсенал» открыт для продажи и теперь просит за англичанина около 25 млн евро.

На счету Эдди Нкетиа шесть забитых мячей и три ассиста в 37 матчах минувшей кампании.

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