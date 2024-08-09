«Арсенал» снизил запрос по Нкетиа

Лондонский «Арсенал» готов пойти на уступки потенциальным покупателям нападающего Эдди Нкетиа.

Главным претендентом на 25-летнего футболиста считается «Марсель». «Канониры» запрашивали за форварда порядка 35 млн евро, и французский клуб не выразил готовность удовлетворить такое требование.

Как информирует журналист Фабрис Хокинс, «провансальцы» потерпели неудачу в попытках приобрести Элье Ваи из «Ланса», поэтому возвращаются в гонку за Нкетиа. «Арсенал» открыт для продажи и теперь просит за англичанина около 25 млн евро.

На счету Эдди Нкетиа шесть забитых мячей и три ассиста в 37 матчах минувшей кампании.