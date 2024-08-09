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«Ноттингем Форест» решил перехватить цель «Ювентуса» с ценником в 40 млн евро

09 Августа 2024 • 06:23 Комментировать
Порту
...
Жил Висенте
1 1.19 X 6.90 2 15.00
10.08 22:30

«Ноттингем Форест» пытается опередить «Ювентус» в борьбе за вингера «Порту» Вендерсона Галено.

26-летний игрок уже дал согласие на переход в туринский клуб, о чём стало известно на днях. Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» предпринял попытку перехватить Галено у «Ювентуса», но «Порту» отклонил предложение «лесников». «Драконы» рассчитывают заработать на продаже бразильца не менее 40 млн евро с учётом бонусов – такие условия потенциальные покупатели пока не предложили.

«Ноттингем Форест» сохраняет интерес к футболисту. «Ювентус» также не выбывает из гонки, но параллельно ведёт переговоры по Нико Гонсалесу из «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Порту Ноттингем Форест Нико Гонсалес трансферы футбола - лето 2024 Вендерсон Галено ещё теги

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