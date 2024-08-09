Слот хочет видеть в «Ливерпуле» нового защитника – клуб рассматривает два варианта

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот надеется на усиление центра защиты своей команды.

По окончании прошедшего сезона ряды «красных» покинул Жоэль Матип, замену которому так и не подписали. Согласно данным журналиста Бена Джейкобса, рулевой мерсисайдцев хотел бы видеть в своём составе нового центрбека. Клуб рассматривает возможность приобретения Максанса Лакруа из «Вольфсбурга» и Антониу Силвы из «Бенфики».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего Лакруа в 20 млн евро, а 20-летнего Силвы – в 45 млн. В контракте португальца прописан пункт отступных в размере 100 млн евро.