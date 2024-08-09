«Реал Сосьедад» хочет сорвать трансфер Субименди в «Ливерпуль»

В «Реал Сосьедаде» попробуют удержать полузащитника Мартина Субименди, которого пытается переманить в свои ряды «Ливерпуль».

Английский гранд собирается активировать пункт отступных, прописанный в контракте опорника, – 60 млн евро. Испанец заинтересован в переходе, но руководство «Реал Сосьедада» не хотело бы расставаться с ключевым игроком. По данным журналиста Митчеля Гонсалеса, баскский клуб предложил Субименди новый контракт. 25-летний футболист примет окончательное решение уже на этой неделе.

Текущий договор Мартина Субименди рассчитан до 2027 года. Интерес к хавбеку в недавнем прошлом приписывался «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Баварии».