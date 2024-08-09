В «Челси» считают, что нашли нового Куртуа

Лондонский «Челси» работает над подписанием нового вратаря.

«Синие» заплатят 20 млн евро за 19-летнего голкипера «Генка» Майка Пендерса, о чём стало известно совсем недавно. Как уточняет инсайдер Фабрицио Романо, юного футболиста считают «новым Тибо Куртуа». Скауты «Челси» восхищены способностями бельгийца – к слову, со звездой мадридского «Реала» его роднит не только национальность, но и двухметровый рост.

Майк Пендерс провёл всего два матча за первую команду «Генка», пропустив три гола. Контракт перспективного стража ворот с родным для него клубом рассчитан до середины 2028 года.

Напомним, Куртуа также начинал свою карьеру в «Генке». В 2011 году его приобрёл «Челси».