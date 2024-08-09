Саудовские клубы больше не интересуются Каземиро

Каземиро всё ближе к тому, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд планировал продать бразильца летом. Интерес к хавбеку приписывался представителям чемпионата Саудовской Аравии, но никто из предполагаемых претендентов так и не приблизился к сделке. Как докладывает Transfer News Live со ссылкой на Sky Sports, саудовские клубы больше не стремятся приобрести Каземиро. Если не произойдёт ничего неожиданного, 32-летний игрок продолжит выступления за «красных дьяволов».

Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» два года назад. Стоимость трансфера составила более 70 млн евро.