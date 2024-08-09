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Все доходы от матча «Тоттенхэма» с «Баварией» достанутся «шпорам» – названа причина

09 Августа 2024 • 01:26 Комментировать
Тоттенхэм
...
Бавария
1 2.95 X 4.15 2 2.00
10.08 19:30

«Тоттенхэм» и «Бавария» проведут второй товарищеский матч за неделю.

Встреча, прошедшая 3 августа, завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:1. 10 августа команды сойдутся вновь – на этот раз в Лондоне. Как сообщает журналист Максимилиан Кох, 100% доходов от матча достанутся «Тоттенхэму». Клубы оговорили это в рамках прошлогодней сделки по переходу Гарри Кейна в «Баварию».

Напомним, Кейн был официально представлен в качестве игрока немецкого гранда 12 августа 2023 года. Стоимость трансфера оценивается в 95 млн евро.

Английский форвард отметился 44 голами и 12 ассистами в 45 поединках за «Баварию» в минувшем сезоне.

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ТОТТЕНХЭМ БАВАРИЯ
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