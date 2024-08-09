Все доходы от матча «Тоттенхэма» с «Баварией» достанутся «шпорам» – названа причина

«Тоттенхэм» и «Бавария» проведут второй товарищеский матч за неделю.

Встреча, прошедшая 3 августа, завершилась победой мюнхенцев со счётом 2:1. 10 августа команды сойдутся вновь – на этот раз в Лондоне. Как сообщает журналист Максимилиан Кох, 100% доходов от матча достанутся «Тоттенхэму». Клубы оговорили это в рамках прошлогодней сделки по переходу Гарри Кейна в «Баварию».

Напомним, Кейн был официально представлен в качестве игрока немецкого гранда 12 августа 2023 года. Стоимость трансфера оценивается в 95 млн евро.

Английский форвард отметился 44 голами и 12 ассистами в 45 поединках за «Баварию» в минувшем сезоне.