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Игрок сборной Испании решил перейти в «Ливерпуль»

09 Августа 2024 • 00:43 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди намерен перебраться в «Ливерпуль».

По слухам, «красные» готовы выплатить отступные в размере 60 млн евро за футболиста сборной Испании. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, пока неясно, состоится ли сделка таким образом – вполне вероятно, что клубы сойдутся на других условиях по итогам переговоров. При этом, по данным источника, сам Субименди настроен перейти в «Ливерпуль». 25-летний хавбек надеется, что трансфер состоится в ближайшее время.

Мартин Субименди отыграл в общей сложности 188 матчей за «Реал Сосьедад», отметившись восемью голами и семью ассистами.

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