Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи

09 Августа 2024 • 00:15 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1 1.16 X 8.50 2 14.00
10.08 21:45

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат заинтересовал «Фенербахче».

Марокканец провёл прошедший сезон в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, и «красные дьяволы» не стали активировать опцию выкупа по истечении срока договора. Теперь на 27-летнего футболиста претендуют другие клубы, один из которых – «Фенербахче». По сведениям журналиста Грэма Бэйли, рулевой турецкого гранда Жозе Моуринью хотел бы видеть хавбека в своей команде.

Ранее «Фенербахче» проявлял интерес к нынешнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминаю, но сделка так и не состоялась.

Трансферная стоимость Софьяна Амрабата оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Фиорентина Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

02 Августа
19:31
Йович — приоритетная трансферная цель Моуринью
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» купил Кёна — источник Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Пепе завершил карьеру в 41 год «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
01:26 · Англия. Премьер-лига
Все доходы от матча «Тоттенхэма» с «Баварией» достанутся «шпорам» – названа причина
00:43 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Испании решил перейти в «Ливерпуль»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
00:08 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»
08 Августа
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит «Генку» 20 миллионов евро за 19-летнего вратаря 1
22:55 · Англия. Премьер-лига
Галлас рассказал, почему Лэмпард не подходит сборной Англии
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовит предложение по Ромеро слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» может перебраться в АПЛ слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Альварес подпишет контракт с «Атлетико» слухи
19:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «У Ковачича очень сложно отобрать мяч»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Я хочу прогрессировать»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Манчестер Сити» в Суперкубке
17:17 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон объяснил, почему не принял крупное предложение из Саудовской Аравии
15:55 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч Суперкубка Англии 2
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назначил Омородиону медосмотр
15:32 · Англия. Премьер-лига
Галлахер прошёл медосмотр в «Атлетико»
14:49 · Англия. Премьер-лига
На Суперкубке Англии заменили судью – названа причина
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» нацелился на центрального защитника «Челси»
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о новом трансфере официально
14:16 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал клубу совет по Каземиро
13:58 · Англия. Премьер-лига
Субименди близок к переходу в топ-клуб АПЛ 4
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Бёрнли»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Зума близок к переходу в команду из ОАЭ
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Штутгарт» готовится объявить о трансфере Ундава
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбрал замену Альваресу с ценником в 55 млн евро слухи
Все новости
Рекомендуем