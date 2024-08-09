Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат заинтересовал «Фенербахче».

Марокканец провёл прошедший сезон в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, и «красные дьяволы» не стали активировать опцию выкупа по истечении срока договора. Теперь на 27-летнего футболиста претендуют другие клубы, один из которых – «Фенербахче». По сведениям журналиста Грэма Бэйли, рулевой турецкого гранда Жозе Моуринью хотел бы видеть хавбека в своей команде.

Ранее «Фенербахче» проявлял интерес к нынешнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминаю, но сделка так и не состоялась.

Трансферная стоимость Софьяна Амрабата оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.