Английский клуб перехватит Тодибо у «Ювентуса»

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо близок к переезду в Англию.

Переговоры по 24-летнему игроку уже давно ведёт «Ювентус», однако туринцам так и не удалось согласовать с «Ниццей» условия сделки. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» вот-вот перехватит француза у «старой синьоры». Руководство «красно-чёрных» согласилось продать Тодибо «молотобойцам» за 40 млн евро. Английский клуб запланировал медосмотр футболиста на пятницу.

Напомним, «Ювентус» намеревался взять Жан-Клера Тодибо в аренду с пунктом выкупа за сумму, близкую к 35 млн евро.