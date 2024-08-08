«Челси» заплатит «Генку» 20 миллионов евро за 19-летнего вратаря

19-летний голкипер «Генка» Майк Пендерс переходит в «Челси». Новостью об этом в своей соцсети делится инсайдер Фабрицио Романо.

Как добавляет источник, сумма трансфера составит 20 млн евро, включая бонусы. Также отмечается, что новичок «Челси» останется в «Генке» на недавно стартовавший в Бельгии футбольный сезон-2024/25. А вот уже в июне следующего года голкипер отправится в Лондон окончательно.

«Генк» - родной клуб молодого вратаря. Также на протяжении карьеры голкипер выступал за различные юношеские сборные своей страны. Текущий контракт связывает Пендерса с «Генком» до лета 2028 года.