Галлас рассказал, почему Лэмпард не подходит сборной Англии

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас высказался о потенциальном новом главном тренере сборной Англии Фрэнке Лэмпарде. Ныне молодой специалист свободен от тренерской работы.

«Он не подойдёт. Посмотрите на его резюме, он не выиграл никаких трофеев и не добился успеха в АПЛ, хотя два раза тренировал «Челси». Были разговоры, что игроки сборной Англии зауважают за то, что он сделал как игрок. Не я не уверен, что они будут уважать то, что он сделал как менеджер», - цитирует Галласа GOAL.

Как добавил Галлас, «трём львам» нужен менеджер, который в карьере выигрывал трофеи.

«Прошло 58 лет с последнего трофея. Убеждён, пришло время назначить иностранцы», - заключил Галлас.