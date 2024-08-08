«Реал» готовит предложение по Ромеро

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в «Реале».

Как стало известно TEAMtalk, коллектив из Мадрида готов предложить «шпорам» 50 миллионов евро за 26-летнего аргентинца.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не готов отпускать Ромеро дешевле 175 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ромеро принял участие в 33 матчах Английской премьер-лиги и забил пять мячей.

Контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Ромеро в 65 миллионов евро.

В первом туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером», а «Реал» начнет новый сезон Ла Лиги матчем против «Мальорки».