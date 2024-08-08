Крайний защитник «Барселоны» Хулиан Араухо может продолжить карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на данный момент между сторонами идут активные переговоры, сумма сделки может составить примерно десять миллионов евро.

Отмечается, что продажа Араухо может помочь «Барселоне» подписать Жоау Канселу, который после окончания аренды вернулся в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне 22-летний Араухо выступал на правах аренды за «Лас-Пальмас». В составе испанской команды защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах и забил два мяча.