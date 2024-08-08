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Стало известно, когда Альварес подпишет контракт с «Атлетико» слухи

08 Августа 2024 • 20:21 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес в ближайшее время перейдёт в «Атлетико» Мадрид.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер аргентинского футболиста.

Как утверждает журналист Сесар Луис Мерло, 24-летний Альварес пройдет медицинское обследование перед трансфером в «Атлетико» в понедельник, 12 августа. По данным источника, если все будет хорошо, то сразу после этого игрок подпишет контракт с «матрасниками» до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Альварес появился на поле в 54 матчах с учетом всех турниров, забил 19 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

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Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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