Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес в ближайшее время перейдёт в «Атлетико» Мадрид.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер аргентинского футболиста.

Как утверждает журналист Сесар Луис Мерло, 24-летний Альварес пройдет медицинское обследование перед трансфером в «Атлетико» в понедельник, 12 августа. По данным источника, если все будет хорошо, то сразу после этого игрок подпишет контракт с «матрасниками» до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Альварес появился на поле в 54 матчах с учетом всех турниров, забил 19 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.