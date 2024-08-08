Гвардиол: «У Ковачича очень сложно отобрать мяч»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о своём одноклубнике Матео Ковачиче.

— Все знают его качества. Вы видели его игру в матче с «Барселоной». Он силен с мячом. У него очень сложно отобрать мяч, — приводит слова Гвардиола City Xtra.

30-летний Ковачич выступает за «Манчестер Сити» с лета 2023 года. На его счету 46 выходов на поле в футболке «горожан», три забитых мяча и одна результативная передача.

Действующий трудовой договор Ковачича с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.