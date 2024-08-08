Гвардиол: «Я хочу прогрессировать»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился комментарием накануне старта нового сезона.

— Если я начну новый сезон тем же Йошко, что был в прошлом сезоне, то я не буду счастлив. Я хочу прогрессировать и выйти на новый уровень, — приводит слова Гвардиола City Xtra.

Хорватский футболист выступает за «горожан» с августа 2023 года. За это время он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

10 августа «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии. Старт поединка запланирован на 17:00 по мск.