Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Манчестер Сити» в Суперкубке

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу кадровой ситуации. У команды вырисовываются проблемы в линии обороны.

«Магуайр пропустил матч [с «Ливерпулем»] в качестве меры предосторожности. Его выход на поле в субботу под вопросом. У нас ещё будет тренировка, и мы должны посмотреть, достаточно ли он здоров, чтобы сыграть. Участие Линделофа тоже под вопросом, как и участие Люка Шоу и Уан-Биссаки. Лисандро Мартинес должен сыграть», - сказал тен Хаг журналистам.

Отметим, что Лени Йоро и Тирелл Маласиа не сыграют точно.