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Ришарлисон объяснил, почему не принял крупное предложение из Саудовской Аравии

08 Августа 2024 • 17:17 Комментировать

Нападающий английского «Тоттенхэма» Ришарлисон в летнее трансферное окно мог переехать в Саудовскую Аравию и получить там крупный контракт. Впрочем, бразилец предпочёл остаться в лондонской команде. Сам 27-летний Ришарлисон дал комментарий на этот счёт.

«У меня было предложение из Саудовской Аравии. Но моя мечта играть в Премьер-лиге и за сборную Бразилии звучит громче. Деньги предлагали большие, но мои мечты ещё больше», - сказал Ришарлисон бразильскому ESPN.

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ришарлисона в 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ришарлисон
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