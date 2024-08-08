Ришарлисон объяснил, почему не принял крупное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий английского «Тоттенхэма» Ришарлисон в летнее трансферное окно мог переехать в Саудовскую Аравию и получить там крупный контракт. Впрочем, бразилец предпочёл остаться в лондонской команде. Сам 27-летний Ришарлисон дал комментарий на этот счёт.

«У меня было предложение из Саудовской Аравии. Но моя мечта играть в Премьер-лиге и за сборную Бразилии звучит громче. Деньги предлагали большие, но мои мечты ещё больше», - сказал Ришарлисон бразильскому ESPN.

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ришарлисона в 38 миллионов евро.