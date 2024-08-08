Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч Суперкубка Англии

Уже в субботу на стадионе «Уэмбли» пройдёт битва за суперкубок Англии, в которой лицом к лицу сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, за «красных дьяволов» могут не сыграть защитники Гарри Магуайр и Виктор Линделоф. Участие обоих футболистов под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Отмечается, что Магуайр восстанавливается после травмы икроножной мышцы, а Линделоф имеет ушиб.

Матч Суперкубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» начнётся 10 августа в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.