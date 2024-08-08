«Челси» назначил Омородиону медосмотр

Лондонский «Челси» уже назначил медосмотр нападающему мадридского «Атлетико» Самюэлю Омородиону. Напомним, «синие» ранее согласовали с «матрасниками» трансфер испанца за сумму компенсации в размере 40 миллионов евро.

Омородион в настоящий момент находится в Париже на Олимпийских играх, где вскоре сыграет в финале за сборную Испании против Франции. «Челси» не будет ждать приезда игрока на тренировочную базу клуба в Кобхэм. Ожидается, что Омородион уже сегодня пройдёт медосмотр в Париже.

20-летний Омородион в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес». В последнем розыгрыше чемпионата Испании нападающий отметился 8 забитыми голами.