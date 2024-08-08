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Галлахер прошёл медосмотр в «Атлетико»

08 Августа 2024 • 15:32 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер уже прошёл медосмотр в стане мадридского «Атлетико». По информации от журналиста Фабрицио Романо, процедура прошла успешно.

Источник сообщает, что вскоре англичанин должен подписать пятилетний контракт с командой Диего Симеоне. Напомним, ранее 24-летний полузащитник хотел остаться в «Челси» и подписать новый контракт, но предложенные условия не устроили Конора.

У Галлахера оставался год по контракту с лондонским «Челси», поэтому команда Энцо Марески согласилась отпустить англичанина по скидке за 40 миллионов евро. Примерно ту же сумму «синие» заплатят «Атлетико» за нападающего Самюэля Омородиона.

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