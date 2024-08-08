На Суперкубке Англии заменили судью – названа причина

Новый футбольный сезон в Англии будет открываться уже в ближайшую субботу. В этот день «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся лицом к лицу на «Уэмбли» в Суперкубке Англии.

Футбольная ассоциация Англии объявила о замене главного судьи. Джон Брукс не сможет отработать из-за полученной лёгкой травмы. В итоге матч за Суперкубок рассудит Джарред Джиллетт. Изначально он был назначен четвёртым рефери.

Матч Суперкубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует 10 августа в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что новый сезон АПЛ стартует уже на следующей неделе.