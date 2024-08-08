«Кристал Пэлас» нацелился на центрального защитника «Челси»

Лондонский «Кристал Пэлас» нашёл замену своему центральному защитнику Марку Гехи, который близок к переходу в «Ньюкасл». По информации от The Telegraph, «орлы» хотят приобрести у «Челси» Трево Чалобу, который не поехал со своей командой на предсезонные сборы в США.

Ранее руководство «Челси» дало понять Чалобе, что тот не входит в их планы на будущее. Сам игрок не спешит уходить, но если ситуация для него в ближайшее время не изменится, Трево согласится на трансфер в «Кристал Пэлас». Сообщается, что «орлы» готовы заплатить за Чалобу в районе 30 миллионов евро компенсации.

Отметим, что «Челси» также получит 15% от суммы трансфера своего воспитанника Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Ньюкасл».