Аргентинский защитник Аарон Ансельмино перешёл из «Бока Хуниорс» в «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонского коллектива.

Подробности сделки не раскрываются. При этом источник отметил, что сезон-2024/25 Ансельмино проведет в аренде в «Бока Хуниорс».

По данным авторитетного портала Transfermarkt, покупка 19-летнего защитника обошлась «Челси» в 16,5 млн евро плюс 3,25 млн в качестве бонусов.

В текущем году Ансельмино принял участие в пяти играх во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Стоит сказать, что трансферная стоимость аргентинца оценивается в 3 млн евро.